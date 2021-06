Het Duitse Ratingen had dit weekend voor tienkamper Niels Pittomvils de hemel op aarde kunnen zijn als de Beverlonaar slaagde een olympisch ticket had bemachtigd. Maar Ratingen werd de hel. Pittomvils scheurde zijn achillespees af en in plaats van Spelen wacht hem een lange revalidatie. “Dit is brute pech, maar stoppen doe ik niet.”