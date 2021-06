In het NAC en in winkels zal je wel nog je mondmasker moeten dragen. — © Chris Nelis

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Vanaf dinsdag 22 juni 12 uur is het niet meer verplicht om een mondmasker te dragen in Houthalen-Helchteren. Dat besluit nam burgemeester Alain Yzermans (Vooruit - Groen - Plus).