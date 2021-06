Vandalen hebben de ramen ingegooid van de lokalen van het Vlaams Kruis in de Molenstraat in Tessenderlo. De vereniging krijgt hier meermaals per maand mee af te rekenen. Telkens wordt de politie verwittigd. Het gebouw biedt onderdak aan meerdere verenigingen. De gemeente moet telkens opnieuw herstellingen doen. maw