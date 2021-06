Twee achtervolgingen op motoren in Houthalen en in Genk

Op de Koolmijnlaan in Houthalen heeft de politie Carma vorig weekend een crossmotor onderschept na een achtervolging. Deze was niet ingeschreven of verzekerd. De bestuurder had geen rijbewijs en droeg geen helm. De tweewieler werd in beslag genomen. Op de Stalenstraat in Genk werd ook een geseinde motorfiets uit het verkeer gehaald na een achtervolging. Ook dit voertuig was niet verzekerd en niet ingeschreven. De bestuurder had geen rijbewijs en legde een positieve speekseltest af. De motor werd getakeld. maw