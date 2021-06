Hasseltse rijdt 103 km/u in zone 50 in Heusden-Zolder

De politie heeft vorig weekend snelheidscontroles gehouden. Zaterdag was dat op drie locaties in Heusden-Zolder. Van de 2.349 gecontroleerden reden er 270 te snel. Twee bestuurders komen in aanmerking voor de onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs. Ze reden beiden tussen de 101 en 105 op de Zandstraat waar 50 is toegestaan. Een 22-jarige vrouw uit Hasselt werd staande gehouden en haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Zij reed 103 km/u.

Het flitsvoertuig werd zondag ingezet op zes locaties. Toen werden 2.211 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. Er werden 358 bestuurders geflitst, wat neerkomt op ruim 16%. Een bestuurder komt in aanmerking voor onmiddellijke intrekking rijbewijs. Hij reed tussen de 87 en 90 in de bebouwde kom in de Bieststraat. maw