Racing Genk hofleverancier van Rode Duivels: Leandro Trossard aan de aftrap

Genk

In het voetbal spelen de Rode Duivels straks hun derde groepswedstrijd op het EK. Tegenstander is Finland. Naast Thibaut Courtois staat er mogelijk met Leandro Trossard een tweede Limburger aan de aftrap. Met de ex-aanvoerder van Racing Genk erbij oogt het lijstje Rode Duivels met een verleden bij Racing Genk indrukwekkend. Voor Koen Daerden, technisch directeur van de Genkse academie, is dit het bewijs dat de jeugdopleiding al jaren uitstekend werkt levert.