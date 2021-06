Mooi gebaar: afscheidnemende Pandev krijgt voor aftrap tegen Nederland speciaal shirt

Pandev speelt in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zijn 122e en laatste interland. De oud-spits van Internazionale en Napoli heeft een aflopend contract bij de Italiaanse club Genoa en vertelde zondag dat hij helemaal stopt als profvoetballer.

“Het was lang een droom van mij om met mijn land op een EK te spelen”, aldus Pandev. “Dat had ik jaren geleden niet eens durven denken. Een mooier afscheid kan ik me niet bedenken. Het is voor mij afgelopen. Ik ga ook niet meer op zoek naar een nieuwe club.”