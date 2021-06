Lefevere was de verhaaltjes van Bennett beu en stuurt Cavendish naar de Tour: “Hij zegt tegen iedereen iets anders”

Niet groene trui Sam Bennett, maar Mark Cavendish begint zaterdag in Brest als eerste sprinter van Deceuninck – Quick-Step aan ondertussen zijn dertiende Tour de France. Straf nieuws op de vooravond van de Tourstart. Een week geleden leek het allemaal oké te komen met de knie van de Ier die volgend jaar voor Bora-hansgrohe rijdt, maar dit weekend rook zijn werkgever onraad. “Heel onze ploeg was opgebouwd rond Bennett. Zaterdag lichtten we Mark in dat hij zich eventueel klaar moest houden”, aldus ploegmanager Patrick Lefevere.