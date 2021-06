Het dossier rond Reuzegom en de na een studentendoop overleden Sanda Dia (20) neemt een ietwat absurde wending: op 28 juni om 14 uur krijgt de gewraakte rechter Ilse Lommelen in Antwerpen te horen of ze al dan niet van het onderzoek moet. Alleen wordt ze op exact hetzelfde tijdstip in Hasselt verwacht om te oordelen over het lot van de 18 betrokken Reuzegommers.