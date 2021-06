Varken bestemd voor de slacht ontsnapt uit kwekerij om in het bos te bevallen van tien biggetjes

Een varken dat in het slachthuis zou belanden, is ontsnapt uit een kwekerij in het Verenigd Koninkrijk. Het drachtige dier ging in een bos nabij de varkensboerderij wonen, waar het beviel van tien biggetjes. Het gezinnetje werd per toeval ontdekt door een wandelaarster, die een lokaal dierenasiel contacteerde. Het asiel gaat nu op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de varkens en hoopt dat ze niet in het slachthuis zullen terechtkomen. “Ze hebben hun vrijheid verdiend”, klinkt het.