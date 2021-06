Lommel

Begin maart riep de Belgische modeketen JBC basisscholen in het hele land op om creatief aan de slag te gaan met een etalage. Uit de meer dan 100 kandidaten koos een onschuldige hand 16 scholen uit die aan het knutselen konden slaan. In de Lommelse vestiging gingen kinderen van de Peltse basisschool Helibel aan de slag. CEO van JBC, Ann Claes, was enthousiast verrast over het resultaat