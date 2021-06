Eerste catwalk voor modellen Models Inc na coronalockdown

De show vond in de openlucht plaats en dit voor een beperkt aantal tafeltjes die elk op acceptabele afstand van elkaar stonden opgesteld. Aan de andere zijde stonden er een aantal fashionkraampjes met kleding, sjaals, handtassen, schoenen, juwelen, ceinturen, hoeden en make-up, maar je kon er ook een hapje of drankje als take away nuttigen. Tussen de défilés in werd het publiek getrakteerd op een optreden van een lokale zanger, op zaterdagnamiddag Peter Vanhees en op zondagnamiddag Frans Teunisz.Joseline Panis, CEO van Models Inc was in haar nopjes dat de modeshows eindelijk weer konden doorgaan. “Hier leven modellen immers voor. Weer op de catwalk kunnen lopen, daar doen ze het voor! We hebben nu ook al een aantal shows opstaan binnen, maar ook nog steeds coronaproof en volgende donderdag starten we de cursussen weer op. Het aantal nieuwe inschrijvingen overtreft de verwachtingen. Waarschijnlijk omdat we bijna een heel jaar hebben stil gelegen.”