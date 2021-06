Vernieuwde Lutgartsite ingehuldigd

Na de verhuis van de Sinte-Lutgartschool naar de nieuwe scholensite op Bogaersveld in 2017 stonden de gebouwen aan de Brouwerstraat en de Hoogstraat grotendeels leeg. Het stadsbestuur lanceerde daarom begin 2019 het plan om de site uit te bouwen tot een commerciële aantrekkingspool die het kernwinkelgebied én de stadskern als geheel zou versterken. Een plek die ‘leven’ en ‘beleven’ kon toevoegen aan het centrum van Beringen.Na bijna twee jaar sinds de eerste ‘bewoners’ hun intrek namen op de site, is de bezetting volledig. “Vandaag is Lutgart een bruisende mengeling van ondernemers, creatieve kunstenaars en welzijnsdiensten,” vertelt schepen van Ondernemen Werner Janssen.Er is hard gewerkt om de oude schoolgebouwen om te vormen naar een open belevingsplek waar jong en oud welkom zijn. In de eerste helft van 2019 werden de gebouwen gebruiksklaar gemaakt met steun van de provincie. Een financiële impuls van 100.000 euro moest bijdragen tot een meer bruisende en dynamische stadskern met positieve effecten voor het terugdringen van de leegstand. “Voor de praktische organisatie en om de werken in goede banen te leiden, sloten we een samenwerkingsovereenkomst af met Interim Vastgoedbeheer. Een gespecialiseerde firma in leegstandsbeheer. Zij nemen het volledige beheer van de site op zich, zoals o.a. het gebruiksklaar maken en houden van de gebouwen en het afsluiten van contracten met huurders,” weet burgemeester Vints.Dan volgde de zoektocht naar ondernemers en creatievelingen met durf. Het tacorestaurant Mañana Mañana en de conceptstore BARacc zijn er vanaf het begin bij. “Enthousiasme was er van meet af aan. Initieel meldde een 60-tal personen zich om iets te ondernemen op Lutgart, de ene al wat concreter dan de andere. Sindsdien blijft dat aantal enkel groeien. Meteen het bewijs dat er heel wat ondernemerschap en talent zit in Beringen!” herinnert schepen Janssen zich.Door de site op een laagdrempelige manier ter beschikking te stellen aan ondernemers, verenigingen en inwoners, probeerde het stadsbestuur enerzijds het ondernemerschap en het gemeenschapsgevoel in Beringen te versterken en anderzijds al experimenterend te ontdekken wat de definitieve herbestemming voor de Lutgartsite kan worden. “Het resultaat mag er zijn! Lutgart is een plek om te testen en te proberen, bij te sturen en uiteindelijk te leren. Een boeiende plek van kruisbestuiving waarmee we – dankzij de inzet van alle betrokkenen- Beringen-centrum in beweging zetten,” besluit de burgemeester en schepen Janssen in koor.