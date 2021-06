Genkse verenigingen zwemmen, lopen en fietsen 1.194 euro bij elkaar

Eén maand lang hebben de drie verenigingen al zwemmend, lopend en fietsend zo veel mogelijk kilometers proberen af te leggen waarbij sympathisanten hen konden sponsoren. Voor vele verenigingen was het afgelopen maanden niet zo makkelijk om hun traditionele acties te laten doorgaan en om dus geld in het laatje te krijgen. In Bret-Gelieren vonden ze dus een leuk alternatie. Om de uitdaging groter te maken, besloten de verenigingen een deel van de opbrengst aan Een Hart Voor Limburg te schenken.

Door middel van drie vooropgestelde targets hadden de 70 leidingsleden van de verenigingen een doel om naar toe te streven: het hoogste target bereiken, want dat zou voor Een Hart Voor Limburg en de verenigingen zelf het meeste opleveren. Om dat hoogste target te halen, moesten ze 200 kilometer zwemmen, 10.000 kilometer fietsen en 2.300 kilometer lopen. Uiteindelijk moest alles uit de kast gehaald worden en was een laatste sprint nodig om het doel te halen, maar dat lukte.

Honderd donaties

Tijdens de hele maand april konden sympathisanten een zelf gekozen bedrag sponsoren per vooropgesteld target. Hoe hoger het target, hoe meer geld er gegeven werd. Op die manier hoopten de verenigingen veel mensen aan te sporen om hen en het goede doel te steunen. Dat bleek duidelijk aan te slaan. Bijna honderd mensen uit de buurt doneerden een bijdrage.

Met de finale opbrengst van 1.194,70 euro zijn Een Hart Voor Limburg en de verenigingen zeer tevreden. Michiel Vermote, een van de initiatiefnemers van de actie, is blij met het resultaat. “Ik vond het vooral fijn dat we ondanks dit moeilijke jaar toch de verenigingen en de wijk wat dichter bij elkaar hebben gekregen en dat we daardoor naast onszelf ook een goed doel hebben kunnen steunen dat ook iets voor andere jongeren kan betekenen”, aldus Michiel.