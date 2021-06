In Antwerpen heeft het hof van beroep maandag het wrakingsverzoek tegen de voorzitster van de raadkamer in Hasselt in de zaak-Sanda Dia behandeld. Advocaat Joris Van Cauter kwam zijn verzoek toelichten en kreeg de steun van advocaat Walter Damen. De advocaat-generaal van het openbaar ministerie vindt de wraking niet nodig. Op maandag 28 juni neemt het hof een beslissing.