Verplichte in- en uitgang op zondagsmarkt Zonhoven verdwijnt

Door de versoepeling die het overlegcomité afgelopen week heeft beslist, kan ook de wekelijkse zondagsmarkt in Zonhoven opnieuw vrijer worden georganiseerd. De verplichte in- en uitgang verdwijnt.

“Vanaf volgende zondag 27 juni vallen inderdaad een aantal maatregelen weg,” zegt schepen Frank Vandebeek (Open VLD). “Die waren ons eerder opgelegd door de Federale en Vlaamse overheid. De aparte in- en uitgangen zijn dus niet langer verplicht, en ook het eenrichtingsverkeer voor voetgangers valt weg. We gaan terug naar de vroegere organisatie van de zondagsmarkt. De enige verplichting die wel blijft is het dragen van een mondmasker. Dat is nog steeds verplicht door de Vlaamse- en de Federale maatregelen. Dat blijft zeker in de maanden juli en augustus nog nodig.”

“Het was een moeilijke periode voor onze marktkramers en niet altijd even makkelijk voor de marktbezoekers,” beseft burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). “We hebben echter vastgesteld dat iedereen zich heel goed aan de maatregelen heeft gehouden. Ik wil daar alle marktkramers en marktbezoekers uitdrukkelijk voor bedanken. Mede dankzij die voorzichtige houding, en het succes van de vaccinaties kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.”

TR