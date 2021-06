Limburgs Landschap: Grote keizerlibel

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Ik zag hem weer voorbijkomen. Elke paar minuten passeert hij vlakbij terwijl ik langs de oever van een smalle sloot naar een mooi stukje natuur sta te kijken: de grote keizerlibel. Als een volleerd militair patrouilleert dit mannetje - in een strak schema en volgens een duidelijk uitgestippeld parcours - zijn territorium. Vanaf waar ik sta, vliegt hij strak langs een smalle strook rietstengels. Hij keert aan een afgeknakte wilg naar links om de sloot over te steken. Aan een struikje waterweegbree blijft hij telkens even hangen om dan in een licht gebogen vlucht de overzijde van de poel te volgen. Daarna vliegt hij tot aan een - uit het water stekende - stronk. Daar gaat hij meestal even zitten op steeds hetzelfde omhoog wijzend twijgje.

Met mijn verrekijker heb ik dan de kans om dit prachtige wezentje wat beter te bekijken. Wat dadelijk opvalt, is het hemelsblauwe achterlijf met de kenmerkende zwarte tekening. Die doet mij altijd denken aan de inkttekeningen die we vroeger mochten maken in de lagere school. Een flinke geut inkt, je blad dubbel plooien en je kreeg een – onvoorspelbare – tekening.

Als je deze grote keizerlibel wat langer kan bekijken, springen de details er van af. Het borststuk heeft een groene tint die ik niet echt kan plaatsen. Maar de blikvangers zijn zonder twijfel de grote ogen. Hier vloeien alle kleuren die je op het lichaam kan zien sierlijk door elkaar. Mooi afgelijnd met een elegant zwart grensje om de verschillende elementen mooi te accentueren.

Tenslotte heb je de prachtige vleugels. Het lijken wel glasramen van een oude kathedraal, maar dan van een verfijnde kwaliteit die geen enkele koning of keizer indertijd kon betalen of laten vervaardigen. Dan vliegt mijn ‘grote keizer’ plots opnieuw op. Hij kiest weer dezelfde route en passeert voor de zoveelste keer vlak naast het plekje waar ik sta. Ik heb ongelijk: er is een keizer die zich dit kunstwerkje van glasramen wel kan veroorloven. Hij vloog net voorbij.Foto’s: Guido Franssens, Ruben Hoes en Silvia Dubois