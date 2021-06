Opvangkinderen ’t Sprankeltje spelen met herbruikbare materialen

In kinderopvang ’t Sprankeltje in Houthalen houden onthaalouders Kimberley en Melissa hun kindjes creatief bezig. Samen experimenteren ze met herbruikbare materialen om te spelen zoals kartonnen dozen of een zelfgemaakte buitenkeuken.

De Ferm-kinderopvang ’t Sprankeltje in Houthalen is pas geopend sinds september 2020. Onthaalouders Kimberley Ceunen en Melissa Meykens werken samen in deze groepsopvang. De opvang baseert zich op de pedagogische visie van Malaguzzi.

“Kindjes leren vooral door zelf op ontdekking te gaan”, zegt Melissa. “Daarom geven wij kindjes interessante en herbruikbare materialen waarmee ze kunnen experimenteren.” Kimberly vult aan: “Grote kartonnen dozen gebruiken we als spelmateriaal. In de zelfgemaakte buitenkeuken kokkerellen de kindjes naar hartenlust en samen begieten we ook de bloemetjes in de tuin.” Plezier voor groot en klein verzekerd.