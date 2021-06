Zo gaat het nieuwe gebouw van de VRT eruitzien

Het nieuwe VRT-huis van 65.000 vierkante meter – waarvan 40.000 vierkante meter bovengronds – blijft op de huidige site aan de Brusselse Reyerslaan en wordt omschreven als “een horizontaal gebouw met twee gestapelde volumes”. De basis bestaat uit een ruime lobby – “een hal die kan worden vergeleken met een levendig marktplein” –, ontmoetingsplekken voor medewerkers en bezoekers én drie grote tv-studio’s. Daarop komt ‘het werkveld’, met slechts drie verdiepingen. Die bestaan telkens uit een bijzonder ruime werkvloer, een vierkant van 87 meter op 87 meter, waar samenwerking centraal staat. Parkeren gebeurt ondergronds.

© VRT

“We hebben gekozen voor een horizontaal gebouw dat een nieuwe manier van samenwerken bevordert en silo’s doorbreekt tussen onze afdelingen”, zegt Frederik Delaplace, CEO van de VRT. “Met de grote werkplatformen kunnen we flexibel inspelen op hoe media de komende decennia evolueren. Het gebouw vormt een nieuwe leefwereld voor de medewerkers: een plek waar creatie en interactie centraal staan en waar we overal media kunnen maken.”

Vrij van fossiele brandstoffen

Het VRT-huis wordt geïntegreerd in de natuurlijke omgeving en zal een beperkte ecologische voetafdruk hebben. “Het project behoudt enerzijds zo veel mogelijk bestaande bomen en is anderzijds 100 procent vrij van fossiele brandstoffen. Er wordt gebruikgemaakt van een goed isolerende gebouwenschil en het gebouw wordt volledig verwarmd met behulp van gerecupereerde warmte en warmtepompen. Op het dak staan nog eens zonnepanelen”, luidt het. Voorts komen er vijf grote binnentuinen en aanpalende terrassen.

© VRT

De kandidaatstelling voor het nieuwbouwproject, dat past in de transformatie van de Reyerswijk en de realisatie van Mediapark.brussels, ging van start in februari 2020. De opdracht werd uitgeschreven met een maximale bouwkost van 133,5 miljoen euro, en ging naar een team dat bestaat uit FFICE Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers Architects, Bureau Bas Smets, Tractebel, CES, Ideal Acoustics, Willemen Construct, Jan De Nul Group en EEG. Zij bundelen hun krachten onder de naam VRT Morgen.

Het project kende eerder al een woelig parcours. In het najaar van 2019 zette de VRT abrupt de samenwerking stop met de tijdelijke vereniging van architecten – Robbrecht & Daem, Dierendonckblancke architecten, Arup UK, VK groupdie – die het gebouw mochten ontwerpen. Het plan ging toen per direct in de vuilnisbak. De reden: een te hoge rekening.

© VRT

“Voor de VRT-directie is het niet aanvaardbaar dat de kosten van het nieuwe gebouw boven het geplande budget zouden gaan”, klonk het toen in een mededeling aan het personeel. “Dit budget steunt op zelffinanciering via de verkoop van de gronden en de efficiëntiewinst door een kleiner en zuiniger gebouw neer te zetten. De VRT houdt zich daarbij aan de afspraken die met de Vlaamse regering zijn gemaakt.”

Het nieuwe VRT-huis in cijfers