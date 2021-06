Dorp op Stap brengt Bilzenaren samen

Inwoners mobiliseren en verbinden, met die bijzondere missie zetten de Bilzerse Cultuurdienst en de Seniorenwerking hun schouders onder een creatief gemeenschapsversterkend project in de zestien Bilzerse woonkernen. Het nieuwe initiatief ‘Dorp op Stap’ ligt in de trant van succesvolle voorlopers als ‘Kunst in het dorp’ en verenigt inwoners op een veilige en plezante manier tijdens een belevingsvolle wandeling met verrassende theateracts. Afgelopen weekend stond de eerste editie in Merem op het programma en die kon alvast op veel belangstelling rekenen.

‘Dorp op Stap’ is een project van en voor het dorp. Tijdens de theaterwandeling leren inwoners hun buurt op een andere manier kennen. Op verschillende haltes langs het traject worden de deelnemers verrast met meeslepende vertoningen. De theater-, muziek- en/of vertelacts worden gebracht door professionele artiesten en (straat)theatergezelschappen. Telkens brengt een van de acts een speciaal optreden op maat van het betreffende dorp, om de eigenheid ervan te benadrukken.

Ook participatie speelt een belangrijke rol in het project. Lokale vrijwilligers zorgen voor begeleiding en vertellen onderweg interessante weetjes en anekdotes. Zo leren deelnemers het dorp kennen door de ogen van anderen, wat het gevoel van samenhorigheid versterkt. Bedoeling is (oud-)inwoners van alle leeftijden samen te brengen voor een laagdrempelige en ontspannende culturele ervaring.

Sterkst groeiende woonkern

Een van de vrijwilligers is Carine Schoubs. “In 2016 hielp ik hier mee met Kunst in het dorp”, vertelt Carine. “Dat was heel verrijkend. Het werkt verbindend om samen de schouders onder zo’n project te zetten en het is enorm leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Ditmaal dachten we na over het mogelijke traject en de invulling van het afsluitmoment. Verder verzamelden we boeiende info over zowel het oude als nieuwe Merem. Vandaag help ik met praktische zaken, zoals het onthaal van de deelnemers en de begeleiding tijdens de wandelingen.”

Ook Ludo De Bruyn zit in de werkgroep. “Merem is een dankbaar onderwerp om in de kijker te zetten. Dit is een van de sterkst groeiende woonkernen van Bilzen”, aldus Ludo. “Er is het uitgebreide winkelaanbod in de Tongersestraat en binnenkort start de aanleg van de nieuwe scholencampus. Voor dit project verdiepte ik me onder meer in de geschiedenis van Merem. Tijdens Kunst in het dorp merkte ik net als Carine hoeveel animo zo'n initiatieven losmaken bij de inwoners. ‘Dorp op Stap’ zal in iedere woonkern een onvergetelijke belevenis worden, zonder de coronarichtlijnen uit het oog te verliezen.”

Senioren

‘Dorp op Stap’ heeft extra aandacht voor senioren, personen die minder goed te been zijn en mensen die hun oorspronkelijke woning inruilden voor bv. een woonzorgcentrum elders in Bilzen. Lokaal Dienstencentrum De Wijzer voorziet aangepast vervoer voor hen. Dat stelt ook oud-inwoners in staat om hun dorp van weleer op een uitzonderlijke manier te herontdekken en buren en kennissen van vroeger weer te zien.

Alle Bilzerse woonkernen komen op termijn aan bod. Volgende stop is Schoonbeek in het weekend van 26 en 27 juni. De wandelingen zijn 6 kilometer lang en deelnemen is gratis. Inwoners van het dorp dat aan de beurt is, krijgen voorrang bij de inschrijvingen.