Samana Merem viert 100-jarige Maria

Maria Smeets, lid van Samana die ook lange tijd deelnam aan de crea-activiteiten, vierde in november haar 100ste verjaardag. Door een ziekenhuisopname vierde ze die dag echter in mineur. Daarom ging een kernlid van Samana haar nu alsnog feliciteren met een boeket bloemen.

In november vorig jaar mocht Maria Smeets 100 kaarsjes uitblazen. De kranige dame is lid van Samana Bilzen Merem en nam ook lange tijd deel aan de crea-activiteiten. Spijtig genoeg is ze net voor haar honderdste verjaardag in het ziekenhuis terechtgekomen, waar ze haar verjaardag in mineur vierde. Momenteel verblijft Maria in een zorginstelling waar ze zeer tevreden is.

Leentje is als kernlid van Samana vele jaren bij Maria op bezoek geweest. Daarom trok ze nu alsnog naar Maria om haar te feliciteren met een mooi boeket bloemen. Daar was de 100-jarige heel blij mee. “We wensen haar nog een mooie tijd in de zorginstelling”, klinkt het bij de kern van Samana.