Leerlingen Atheneum Sint-Truiden bouwen vijf insectenhotels

Sint-Truiden

Tijdens de projectweek zetten de leerlingen van het Atheneum in Sint-Truiden zich in voor meer biodiversiteit. Op vrijdag 18 juni organiseerden de PAV-leerkrachten van de Middenschool (Campus Tichelrij) een STEM-project rond het dat thema. De leerlingen bouwden in groepjes vijf insectenhotels die verspreid werden over de hele campus. Dankzij de advertentie in Duizendpoot raakten de leerlingen ook aan voldoende materiaal.