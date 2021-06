Bib organiseert eerste fysieke boekenbabbel

Na twee digitale boekenbabbels in het voorjaar, organiseert de bibliotheek in Beringen nu een ‘echte’ fysieke bijeenkomst.

Begin februari polste de bibliotheek via een oproep naar eventuele publieksinteresse in een leesclub met de specifieke vraag naar de bereidheid om, onder de toen geldende coronamaatregelen, ook digitaal deel te nemen. Veertien enthousiaste boekenliefhebbers meldden zich meteen en de interactieve digitale boekenclub werd een feit. “We opteerden daarbij bewust niet voor de klassieke formule, maar kozen voor een meer informele boekenbabbel waarbij elke deelnemer één boek voorstelt”, vertelt schepen van Bibliotheek Jessie De Weyer. “De bijeenkomsten staan ook los van elkaar, zodat de nieuwe deelnemers gemakkelijk aansluiting vinden.”

De huidige versoepelingen laten het weer toe om in levende lijven samen te komen en in Beringen zijn ze enthousiast. “Op 24 juni verwelkomen we de boekenliefhebbers van 19.30 tot 21 uur in onze hoofdbib in de Graaf van Loonstraat 2”, aldus schepen De Weyer. “Wie interesse heeft, kan zich gratis nog inschrijven via bibliotheek@beringen.be.”