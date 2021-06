Angèle wordt gezicht nieuwe zomercollectie Chanel

Het blijft opmerkelijk, als vijfentwintigjarige zangeres gekozen worden als muze door een van de oudste en bekendste modehuizen ter wereld. Chanel, dat opgericht werd in 1909, slaagde er de voorbije jaren in om heel wat grote namen aan te trekken: topmodellen en zelfs wereldsterren. Om maar enkele namen te noemen: Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Nicole Kidman en zelfs Lily Allen. En nu dus ook Angèle.

De zangeres van onder meer Oui ou non schitterde eerder al in de eyewear-collectie van het Franse modehuis. Maar nu gaat Chanel nog een stapje verder en is ze het gezicht van de Coco Beach-collectie, een sobere strandcollectie die bestaat uit bikini’s, badpakken en zonnehoedjes. “De collectie is verfijnd en tegelijk simpel en speels”, klinkt het op Instagram. “Levendig en vol vitaliteit.”

Ook Angèle voelt zich helemaal thuis in de bikini’s en strandkledij. “Deze collectie ligt mij helemaal. Het is een ode aan de vrije, ontspannen sfeer en tegelijk straalt ze levensvreugde uit”, staat er bij de foto’s op Instagram. Ook bedankt ze creatief directeur Virginie Viard en fotograaf Oliver Hadlee Pearch voor het vertrouwen en de vlotte samenwerking.

De Coco Beach-collectie van Chanel is beschikbaar in geselecteerde verkooppunten. Op de website van het Franse modehuis kun je ook een afspeellijst beluisteren, samengesteld door Angèle speciaal voor de campagne.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen