Neos wandelt door vallei van Kikbeek

Het golvend en gevarieerd natuurgebied, verscholen in de elleboog tussen Zutendaal en Opgrimbie, legt nog steeds heel wat geheimen van onze geologische geschiedenis bloot. Daniel Van Uytven, geoloog en lid van Neos Zutendaal, was van de partij om toe te lichten hoe zand, bruinkoollagen en gesteentes zich in de ondergrond ontwikkeld hebben. Dankzij de ontginning van zand en kiezel zijn deze mooi te zien. De aansluitende tocht door de waterpartijen, het groen en de Kikbeek zelf werd de apotheose van een namiddag heerlijk stappen.