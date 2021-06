Hasseltse straatnamen: Joris Van Oostenrijkstraat

Joris Van Oostenrijk werd geboren in Gent in 1505 als onwettig kind van keizer Maximiliaan I (keizer van het Heilig Roomse Rijk). Hij behoorde tot het huis Habsburg, zijn neef was Karel V. Paus Adrianus de zesde verleende hem dispensatie voor zijn buitenechtelijke afkomst en schonk hem zelfs verschillende hoge kerkelijke functies.

Hij was eerst bisschop van Brixen (Noord-Italië), daarna aartsbisschop van Valencia (Spanje). In 1544 werd hij prins-bisschop van Luik. Het welzijn van zijn onderdanen lag hem na aan het hart. Hij zette zich in voor de hervorming van de praktische theologie en de bediening van de sacramenten. In Luik verzette hij zich hevig tegen elke Franse invloed, zelfs in confrontatie met koning Hendrik II van Frankrijk.

Prins-bisschop Joris Van Oostenrijk verwekte zelf drie onwettige kinderen. Hij stierf in 1557 in Luik waar hij begraven werd. We weten dat hij regelmatig in het Prinsenhof in Kuringen verbleef en goede relaties had met de abdij van Herkenrode. Vandaar waarschijnlijk dat zijn hart volgens zijn laatste wens opgeborgen werd in een loden kist en ingemetseld achter een albasten reliëf in de Sint-Gertrudiskerk van Kuringen. De straat van de kerk kreeg zijn naam.

…‘nen hèèlige “vâder”?