Geen gedoe meer na het vrijen: maak kennis met de spermaspons

De dripstick of spermaspons bestaat uit een staafje, het handvat zeg maar, met bovenaan een soort van medisch sponsje. Na het vrijen breng je de spons zachtjes in en beweeg je het staafje voorzichtig enkele seconden heen en weer. Nadien verwijder je de dripstick en gooi je hem weg. Het voordeel volgens het bedrijf? Geen plakkerig gedoe of gênante momentjes meer na het vrijen.

Wel wordt benadrukt dat de dripstick geenszins mag ingeschakeld worden als anticonceptiemiddel of als tampon. “Het voorkomt geen zwangerschappen of seksueel overdraagbare aandoeningen”, staat te lezen op de website. “Ook is het absoluut geen tampon.” Die laatste zijn namelijk gemaakt uit een dik katoen en bedoeld om gedurende langere periode vocht op te nemen. Een dripstick neemt veel sneller vocht op, in enkele seconden, maar kan het niet lang vasthouden.

Ook raadt het bedrijf aan om na het vrijen nog altijd even te plassen. “Dripstick of niet, ga altijd naar het toilet na het vrijen. Zo verklein je de kans op urineweginfecties.”

Wie er graag eentje wil uittesten, kan terecht op de website van Awkward Essentials. Voor een testpakketje betaal je vier dollar (ongeveer 3,4 euro), voor een doosje van tien stuks betaal je 15 dollar (12,6 euro). Ook te koop een doos van maar liefst 69 (!) dripsticks voor de toepasselijke prijs van 69 dollar (58 euro). Afhankelijk van het land van bestemming komen daar nog verzendkosten bij.