Dilsen-Stokkem

Het Dilserbos is vanmiddag weer terug vrijgegeven voor het publiek. De hele voormiddag hebben militairen en agenten het stuk bos waar het lichaam van de overleden Jürgen Conings gevonden werd, nog doorzocht. Elk spoor werd bestudeerd. Het lichaam van Conings werd gevonden tegen de boom in de buurt van een mountainbikepad in het Dilserbos. Alles wijst erop dat hij zelfmoord pleegde met een vuurwapen.