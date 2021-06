Nieuw onderzoek in Vaticaan over Jan Van Eyck is goed nieuws voor Maaseik. — © TV Limburg

Maaseik

Een nieuw onderzoek in het Vaticaan bevestigt dat de Middeleeuwe kunstschilder Jan Van Eyck wel degelijk uit de regio Maaseik afkomstig is. En dat is goed nieuws voor de stad Maaseik die al even claimt dat de gebroeders Jan en Hubert Van Eyck daar geboren zijn.