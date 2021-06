Gouverneur Jos Lantmeeters: “Terreurfase in Limburg is afgeblazen”. — © TV Limburg

Dilsen-Stokkem

Deze voormiddag was het Dilserbos nog gedeeltelijk afgesloten voor het publiek. Er werd nog steeds gezocht in het gebied. Aan iedere toegang staat politie. Jos Lantmeeters, de gouverneur, kwam ter plaatse voor een laatste stand van zaken. Het OCAD, de terreurcel, heeft de dreiging afgeblazen. Ook minister Verlinden nam contact op met de gouverneur om de bewaking van moskeën, asielcentra en andere doelwitten op te heffen. “De situatie is op dit moment genormaliseerd. in Limburg. Niemand heeft in dit kader nog bijzondere bescherming nodig,” zegt de gouverneur.