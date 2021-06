Parket: “Autopsie moet doodsoorzaak Jürgen Conings aan het licht brengen”

Dilsen-Stokkem

Zondagavond is het lichaam van Jürgen Conings uit het Dilserbos gehaald. Afgelopen nacht startten de wetsdokters nog met een autopsie op het lichaam van de gevonden militair. Het onderzoek moet de precieze doodsoorzaak van Conings achterhalen. “Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om zelfdoding door een vuurwapen”, zegt Frédéric Van Leeuw van het federaal parket. Het is voorlopig ook nog niet duidelijk hoe lang het lichaam van de militair al in het Dilserbos ligt. De procureur hoopt dat de autopsie ook daar duidelijkheid over kan geven. Het lichaam van Conings lag in een stuk van het bos waar nog niet gezocht werd door het leger en de politie. De vindplaats ligt net 150 meter buiten de perimeter waar wel zoekacties georganiseerd werden.