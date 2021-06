In de periode van maandag 14 juni tot en met vrijdag 18 juni heeft het Vlaams Verkeerscentrum op de Vlaamse snelwegen 2,3 procent minder verkeer geteld dan in dezelfde week in 2019. Het wordt wel drukker op de weg: op die dagen is 7,4 procent meer verkeer geregistreerd dan in de week voordien. Dat blijkt maandag uit de wekelijkse cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum over de verkeersdrukte.