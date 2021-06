Op 16 juni raakte bekend dat Vital Borkelmans ontslagen was als bondscoach van Jordanië. Borkelmans was sinds 2018 aan de slag in het Midden-Oosten, maar een 1-0-nederlaag tegen Australië in de WK-kwalificatiecampagne kostte hem de kop. Borkelmans reageert nu voor het eerst op zijn ontslag. “Alles is correct afgehandeld.”