Belgische boogschutters grijpen naast ticket voor Olympische Spelen

De Belgische boogschutters hebben zich maandag op het kwalificatietoernooi (recurve) in Parijs niet kunnen plaatsen voor de individuele competitie in Tokio. Afgelopen weekend lukte hen dat al evenmin in de teamcompetitie.

Jarno De Smedt, Senna Roos en Ben Adriaensen hadden zich via de kwalificaties geplaatst voor de hoofdtabel met 94 schutters. Die zouden strijden om zeven olympische tickets. Ben Adriaensen presteerde het beste en haalde de vierde ronde (het stadium voor de kwartfinales). Daarin verloor hij met 2-6 van de Rus Galsan Bazarzhapov. Jarno De Smedt en Senna Roos moest een ronde eerder inpakken na verlies tegen respectievelijk de Pool Slawomir Naploszek (6-4) en de Israëliër Itay Shanny (6-5).

In de teamcompetitie stootte België vanuit de kwalificaties door naar de eerste ronde, maar daar was Slovenië te sterk. (belga)