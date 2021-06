Leerlingen De Wikke zetten zwembadje in de klas

Met temperaturen van 23 graden in de klas gingen de leerlingen van juf Veerle in De Wikke in Maaseik op zoek naar verfrissing. Ze installeerden een plastieken zwembadje in de klas en genoten van de afkoeling.

“Nu het schooljaar bijna om is en we ons weer door de laatste klastaken wurmen , mag er op hete dagen ook eens even gek gedaan worden”, zo vonden ze in de Wikke in Maaseik. De klas van juf Veerle deed dat op een wel heel originele manier. “Als we met deze zomertemperaturen - lees 32° in onze klas - niet naar het zwembad kunnen, dan brengen we het zwembad toch gewoon naar de klas”, zo dachten de kinderen.

Na een voormiddag wiskunde- en taaltaakjes doen, werkjes sorteren en de juf helpen, mochten de leerlingen het klaszwembad opzetten en vullen met lekker koel water. “Na véél emmertjes water dragen, konden we plonsen”, klinkt het bij leerlingen Dony, Danté, Dries, Lovely, Lucas en juf Veerle. “Afkoelen bij deze temperaturen deed deugd. We hopen op nog enkele zwoele dagen zodat we ons klaszwembad nog veel kunnen gebruiken. Wij genieten nu nog even verder van onze laatste momenten samen en wensen iedereen binnenkort een deugddoende, zonnige vakantie.”