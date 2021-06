Solitaire eik fleurt Genks landschap op

Het gras wordt weer gemaaid en een groen bladerdek siert de bomen. Daardoor vallen de solitaire eiken, zoals je er her en der in Genk vindt, weer des te meer op.

Solitaire bomen staan min of meer op zichzelf in het landschap. Ze vallen op door hun afmeting en vorm en het zijn indrukwekkende verschijningen: de beuk, de linde en zeker de eik. Deze alleenstaande bomen zijn meestal een gevolg van de keuze om op een bepaalde plek een boom te laten staan of te planten. Dergelijke bomen waren voor het vee een welkome schuilgelegenheid tegen regen en felle zon.

Deze bomen vormen de ziel van het landschap. Vaak overleefden ze generaties van mensen en dikwijls kleeft aan zo'n boom ook een verhaal. Wie heeft die boom laten staan en waarom? Wat is er onder die boom allemaal gebeurd? Naast boeiende verhalen hebben deze bomen ook een grote waarde voor de flora en fauna. Deze solitaire eik (foto), die je ziet als je van Boxbergheide naar het kasteel van Bokrijk fietst, biedt de koeien in de weide bescherming tegen zon en regen, maar er staat ook een afsluiting rond zodat de dieren de stam en de wortels niet kunnen beschadigen.