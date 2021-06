KH Demergalm Godsheide herstart repetities na 8 maanden onderbreking

Met 25 aanwezige leden was meteen al meer dan de helft van de spelende leden aanwezig op de eerste repetitie. Ook werden er twee nieuwe leden verwelkomd. Iedereen was zeer tevreden dat het samenspel na acht stille maanden eindelijk weer mogelijk was. “We richten onze ogen als vereniging nu op een succesvolle herstart met de volledige bezetting van zodra de maatregelen dit toelaten”, klinkt het bij de harmonie. “Op de repetities is er zelfs met de huidige maatregelen zeker nog plaats voor andere geïnteresseerde muzikanten.”