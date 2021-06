De sweepactie in het Dilserbos is maandagmiddag afgerond. Militairen waren er nog op zoek naar het gestolen machinegeweer van Jürgen Conings. De P90 werd zondag niet meteen aangetroffen in de buurt van het lichaam van de militair. Daarom vond er vandaag nog een zoekactie plaats in de onmiddellijke omgeving en intussen is het wapen wel gevonden.