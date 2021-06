Leerlingen derde graad VBS Ellikom beleven de natuur intens

In de voormiddag werd het 10-activiteitenplan uitgevoerd over een parcours van 6 kilometer. Bewegen, genieten en ontdekken stonden daarbij centraal. Zo gingen de leerlingen creatief aan de slag met boskapsels, bouwden ze een natuurkunstwerk, determineerden ze veldbloemen, legden ze een blotevoetenpad af, maakten ze tattoos met zelf gemaakte modder en klauterden ze op hooibalen die ze als uitkijktoren gebruikten. ’s Middags werd er gepicknickt op een perceel waar de Olieslagmolen van Ellikom gestaan heeft. Dit natuurgebied heeft de kadastrale naam Aen de Slagmolen en wordt beheerd door Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en Peer.

De hoofdact van deze dag was een beekwandeling tussen twee bruggen. In eerste instantie bleef een vrijwilligster van Natuurpunt aan het vertrekpunt bij de kinderen die geen beekwandeling wilden doen. Een kennismaking met het water, bij een milde temperatuur, was de start voor een niet-alledaagse activiteit. Een belevenis met veel plezier, verrassingen en teambuilding. Omgevallen bomen waren een uitdaging om de beek op een speelse en innovatieve manier te overwinnen. Opmerkelijk was de samenwerking, het overwinnen van een probleem en de wil om iets te presteren. Waar mogelijk werd er gezwommen of toch een poging omdat de Abeek maar tot kniehoogte reikte.

Olieslagmolen

Juf Marleen had de regie in handen terwijl een vrijwilliger van Natuurpunt de veiligheid in het oog hield. Na aankomst werd vanop de mobiele houten brug de fantasie de vrije loop gelaten om op allerlei manieren in de Abeek te springen en te plonsen. Het plezier kon niet op. Na de beekwandeling werd een bezoek gebracht aan het paneel dat de Olieslagmolen van Ellikom voorstelt en dat bedacht en uitgevoerd werd door hun voorgangers van het vijfde en zesde leerjaar van 2019. De Galloways als grote grazers waren een mooi intermezzo naar het Ooievaarsnest in Grote-Brogel. De opgravingen in Grote-Brogel op de grens met Ellikom in 2016 was voor de meeste kinderen toch wel een aangename geschiedenisles.

Onder begeleiding van een vrijwilliger van Natuurpunt werd er weer naar school gefietst. Het was een actieve avontuurlijke dag waaraan deze kinderen nu en later mooie herinneringen zullen hebben.