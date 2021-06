Nu ook officieel: Alpecin-Fenix neemt Jasper Philipsen mee naar Ronde van Frankrijk

Alpecin-Fenix heeft zijn selectie voor de Ronde van Frankrijk bekendgemaakt. Zowel Tim Merlier als Jasper Philipsen zijn van de partij naast de onvermijdelijke Mathieu van der Poel.

Het team van de broers Roodhooft mikt voluit op ritwinst en rekent daarvoor, naast Mathieu van der Poel, op de snelle benen van zowel Tim Merlier als Jasper Philipsen. Merlier won eerder dit seizoen al een rit in de Ronde van Frankrijk. Philipsen paste gisteren voor het BK in Waregem na een val in de Baloise Belgium Tour maar is voldoende hersteld om zaterdag aan de start te staan.

De selectie: Mathieu van der Poel (Ned), Tim Merlier, Jasper Philipsen, Jonas Rickaert, Xandro Meurisse, Kristian Sbaragli (Ita), Petr Vakoc (Tsj) en Silvan Dillier (Zwi)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(gvdl)