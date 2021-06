Clownsschoenen en een humeurige huiskat: de vijf tips van Bent Van Looy voor een citytrip naar Parijs

Vergeet de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe en de Notre Dame: In zijn boek Mijn Parijs neemt zanger Bent Van Looy je mee naar de meest eigenzinnige plekjes van de Franse hoofdstad. Bent woonde maar liefst tien jaar lang in de lichtstad en kent de verhalen van wat was of nog steeds is. Graag deelt hij enkele van zijn favoriete plekjes.