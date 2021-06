Bocholt

Op 6 juni 2021 was het honderd jaar geleden dat Ferm Bocholt werd opgericht. “Omdat we door corona nog steeds geen feest kunnen organiseren, hebben we met het kernteam (Gert, Mieke, Miet, Mia en Viviane) een mooie attentie gemaakt en bezorgd aan al onze leden”, klinkt het. “We hopen dat we later dit jaar alsnog kunnen feesten.”