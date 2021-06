VIDEO. Modeshow op het strand: Raf Simons doet ons al dromen van volgende zomer

Raf Simons en Miuccia Prada. — © AFP

Een tunnel vol plezier. Zo omschrijft het ontwerpersduo de recentste show van Prada. Sinds april vorig jaar is Raf Simons, opgegroeid in Pelt, co-creatief directeur van het luxueuze Italiaanse modehuis Prada. Hij vormt een duo met de Italiaanse ontwerpster Miuccia Prada. Hun nieuwste collectie is ontworpen om te reizen tussen Milaan en Sardinië, waar de digitale modeshow gefilmd werd. Prada wil met de reis benadrukken dat hun kledij zowel geschikt is om te dragen in een stedelijke omgeving als op het strand.

En dat nemen ze erg letterlijk. Op het strand werd een knalrode tunnel neergezet om de overgang van Milaan en de drukke stad naar het strand van Sardinië in goede banen te leiden. Aan het einde van de tunnel is er geen licht maar een zandstrand te zien.

Voorts wordt de collectie gekenmerkt door felle kleuren, denk aan een knalgele lederen jas, en talloze hoog uitgesneden shorts.