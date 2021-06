Vrouwen aan de macht in de sport: “Niet evident, want het blijft een mannenwereld”

Vrouwen met een hoge functie in de sportwereld, ze zijn zeldzaam. “Het is ook niet evident, want het blijft een mannenwereld”, klinkt het. Wij spraken met vier Limburgse ‘leading ladies’ over de moeilijkheden en vooroordelen, waarmee ze als vrouw te maken krijgen: Krisje Vandael (voorzitster voetbalclub KSK Meeuwen), Martine Ciroux (voorzitster Limburg Waterski), Hilde Kreemers (basketcoach Lommel) en Katrijn Minten (volleybalscheidsrechter).