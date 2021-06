David Goffin verliest twee plaatsen, Elise Mertens stijgt een plek op ranking

David Goffin is op de nieuwe ATP-ranking gezakt van de dertiende naar de vijftiende plaats. Elise Mertens stijgt dan weer een plaatsje en staat nu zestiende.

Goffin gaf vorige week op in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Duitse Halle. Door een enkelblessure moet hij ook Wimbledon, dat volgende week maandag begint, aan zich voorbij laten gaan. Bovenaan het klassement waren er geen wijzigingen. De Serviër Novak Djokovic blijft op kop voor de Rus Daniil Medvedev en de Spanjaard Rafael Nadal. Aan Belgische zijde bleven Kimmer Coppejans (191ste) en Ruben Bemelmans (217de) status quo. Zizou Bergs steeg twee plaatsjes tot de 218de plek.

Mertens zestiende

Op de nieuwe WTA-ranking van is Elise Mertens, ondanks haar vroege uitschakeling vorige week in Birmingham, één plekje gestegen naar de zestiende plaats. Alison Van Uytvanck maakte een sprong van zeven plaatsen door haar eindoverwinning op het ITF-toernooi van Nottingham en is nu 57ste. Van Uytvanck versloeg zondag op het Engelse gras in de finale de Australische Arina Rodionova in twee sets (6-0 en 6-4). Het was haar twaalfde eindzege op ITF-niveau. Van Uytvanck won in het verleden ook vier WTA-titels.

De overige Belgische speelsters bleven status quo. Kirsten Flipkens, die door een enkelblessure niet meer speelde sinds eind maart, is nog steeds 95e. Greet Minnen won twee plaatsen en staat nu op de 119de stek. Ysaline Bonaventure bleef 128ste en Maryna Zanevska zakte vijf plaatsen naar de 194de stek.

Bovenaan de ranking veranderde er niets. De Australische Ashleigh Barty behoudt de leiding, voor de Japanse Naomi Osaka en de Roemeense Simona Halep. (belga)