Youri Tielemans is niet tevreden over zichzelf: “Ik haalde mijn beste niveau nog niet”

Youri Tielemans heeft op het EK voetbal nog niet zijn volledige potentieel kunnen laten zien. Na een moeilijk openingsduel tegen Rusland liep het ook tegen Denemarken voor rust niet. Pas na de pauze, en met de inbreng van onder meer Kevin De Bruyne, begon de motor van de Rode Duivels te draaien. “Ik heb al het beste van mijzelf gegeven, maar heb nog niet al mijn technische kwaliteiten kunnen tonen. Ik was nog niet top. Hier wil ik echt aan werken”, zei hij maandag in een filmpje op de sociale media-kanalen van de Rode Duivels.

“Ik wil mezelf de komende wedstrijden verbeteren en technisch top zijn”, was hij duidelijk. “Ik verwacht veel van mezelf en ik weet dat de eerste twee wedstrijden niet op mijn beste niveau waren. Het is frustrerend want ik wil het altijd goed doen en het team helpen. Ik moet hier over stappen en blijven verder werken. Dan zal het zich ongetwijfeld uitbetalen.”

Maandagavond treffen de Duivels in Sint-Petersburg Finland voor het laatste groepsduel in poule B. De Duivels zijn al gekwalificeerd voor de achtste finales en hebben nog een punt nodig voor de groepswinst. “Finland is een compacte, fysiek sterke ploeg”, legde Tielemans uit. “Het zal niet makkelijk zijn. Zij willen zich nog kwalificeren en zullen alles geven. Het wordt een mooie uitdaging voor ons.”

Tielemans denkt er niet aan maandag niet voor de winst te gaan. Bij een tweede plaats in de groep zouden de Duivels in de zogenaamd minder sterke tabelhelft kunnen terechtkomen. Veel waarnemers gaven al aan het niet erg te vinden als de Duivels hun poule niet zouden winnen. “Het is altijd goed je groep te winnen”, aldus Tielemans. “Dat zendt ook een boodschap uit naar onze toekomstige tegenstanders. We moeten doorgaan op ons elan en elke wedstrijd willen winnen. Daarna zien we wel wat er zal gebeuren.”

De middenvelder van Leicester City vond het tot slot erg jammer dit EK niet voor een Belgisch publiek te kunnen spelen. “Het is heel jammer dat we geen thuiswedstrijden hebben, voor onze supporters. Het helpt wel dat ons basiskamp in Tubeke is. We zijn dichtbij huis en gewoon aan de omgeving van het trainingscentrum.”

(belga)