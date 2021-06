Atlanta plaatst zich voor finale van Eastern Conference waar Milwaukee wacht

De Atlanta Hawks hebben zich voor het eerst in zes jaar verzekerd van een plek in de finale van de Eastern Conference van de NBA. De Hawks wonnen zondag de zevende wedstrijd in de tweede ronde van de play-offs bij de Philadelphia 76-ers met 96-103 en beslisten de reeks zo met 4-3.

Kevin Huerter was de grote man bij de Hawks. Hij maakte 27 punten. Trae Young was goed voor 21 punten en 10 assists. Na de wedstrijd deed Young zijn shirt uit en liep ermee de tribunes op om het aan zijn vader te geven. “Een winnend shirt. Ik wilde deze wedstrijd winnen voor mijn vader op Vaderdag.”

Bij de 76’ers was Joel Embiid goed voor 31 punten. Maar hij kon zijn ploeg hiermee niet naar de overwinning leiden.

In de finale van de Eastern Conference nemen de Atlanta Hawks het op tegen de Milwaukee Bucks. De Bucks beslisten zaterdag hun halve finale tegen de Brooklyn Nets. De kwalificatie van de Hawks is een pluim op de hoed van interimcoach Nate McMillan, die in maart overnam na het ontslag van Lloyd Pierce en Atlanta vanuit een geslagen positie opnieuw naar de top bracht.

Tijdens de eerste wedstrijd van de finale van de Western Conference wonnen de Phoenix Suns met 120-114 van de Los Angeles Clippers. De Clippers, zonder de aan de knie geblesseerde Kawhi Leonard, staan voor het eerst in hun geschiedenis in deze eindstrijd. Maar ze waren niet opgewassen tegen de Suns, die met Devin Booker de uitblinker in huis hadden. Hij maakte 40 punten, pakte 13 rebounds en gaf 11 assists. Chris Paul ontbrak vanwege coronagerelateerde redenen. Het is onbekend of hij het virus opliep of in contact kwam met een besmette persoon. Dinsdag vindt het tweede finaleduel plaats, opnieuw in Phoenix. (belga)