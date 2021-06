Primeur! Nieuw-Zeelandse gewichthefster als eerste transgender geselecteerd voor Olympische Spelen

De Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard wordt de eerste transgender atlete die zal deelnemen aan de Olympische Spelen. Hubbard werd maandag bevestigd als deelneemster in de ploeg van haar land. Kereyn Smith, die aan het hoofd staat van het Nieuw-Zeelandse Olympisch Comité, preciseerde dat de 43-jarige Hubbard geboren werd als man, maar als dertiger vrouw werd. Hubbard voldoet aan alle voorwaarden voor deelname van transgender atleten.

“We erkennen het feit dat transgenderidentiteit in de sport een zeer gevoelig en complex onderwerp is, dat een evenwicht vereist tussen mensenrechten en eerlijkheid op het terrein”, zei ze in een persbericht.

Hubbard, die ook al deelnam aan wedstrijden als man, werd erkend als vrouwelijke atlete na het aantonen van testosteronniveaus die lager waren dan de maximaal toegelaten door het Internationaal Olympisch Comité. Haar tegenstanders zijn evenwel van mening dat ze een fysiek voordeel heeft omdat ze als man geboren werd, ten nadele van atletes die als vrouw geboren werden. Hubbard zal in Tokio deelnemen in de categorie boven de 87 kg, waar ze momenteel zestiende in de wereld is. (belga)