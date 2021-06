Na een slopende zoekactie van 27 uur kwam zaterdagnamiddag het tragische bericht dat de vijf vermisten dood zijn teruggevonden onder het puin. De reddingsoperatie is afgerond. Een gerechtelijk onderzoek moet nu uitwijzen hoe de school in aanbouw kon instorten. “De basishypothese is dat het om een constructiefout ging”, zei burgemeester Bart De Wever in De Zevende Dag.