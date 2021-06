Russische fans niet toegelaten in Kopenhagen voor cruciale wedstrijd: “Niet eerlijk”

Vanwege reisbeperkingen door de coronapandemie kunnen Russische supporters hun team maandag niet aanmoedigen in Kopenhagen tegen Denemarken op de laatste speeldag in EK-groep B, de poule van de Rode Duivels.

“Natuurlijk vinden we het jammer dat onze fans niet toegelaten zijn in het stadion. Ergens is dat niet eerlijk”, zei de Russische bondscoach Stanislav Cherchesov op de persconferentie daags voor de wedstrijd.

Vanwege de coronapandemie laat Denemarken momenteel alleen personen van buiten de Europese Unie het land in indien ze een daarvoor een belangrijke reden hebben. De Russische spelers en stafleden mogen dus naar Denemarken afreizen, supporters niet.

“Anderzijds is er een mondiale situatie die niet echt vooruitgang boekt. We kunnen niet weigeren op dat vlak te helpen. De fans zullen ons op tv aan het werk zien, het is onze job om hen zo gelukkig mogelijk te maken”, besloot Cherchesov.

De Russische bond probeerde tevergeefs tot een vergelijk te komen met de UEFA, aangezien 2.500 fans in Rusland al een ticket hadden gekocht voor de match in Kopenhagen. Maandag worden 25.000 toeschouwers verwacht in het Parken Stadion.

Rusland speelde zijn eerste twee groepsmatchen voor eigen supporters in Sint-Petersburg, tegen België (3-0 nederlaag) en Finland (1-0 zege). De Russen stoten zeker door naar de achtste finales indien ze winnen van Denemarken. Een gelijkspel kan ook volstaan indien de Finnen niet winnen van de Rode Duivels.